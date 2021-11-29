«Вест Хэму» нужен защитник «Бернли»

Дата публикации: 29-11-2021

«The Sun» рассказал о возможных приобретениях «Вест Хэма» в ближайшие 2 трансферных окна. Шорт-лист «молотобойцев» включает 3 футболистов.



Приоритетной целью лондонцев является Джеймс Тарковски, имеющий опыт выступлений за английскую сборную. Соглашение 29-летнего центрбека с «Бернли» рассчитано до конца сезона. «Вест Хэм» не хочет ждать завершения его контракта и намерен оформить трансфер уже зимой. Лондонцы готовы заплатить за футболиста 7 000 000 евро.



В качестве альтернативы Тарковски рассматриваются Бен Дэвис и Натаниел Филлипс (оба являются игроками «Ливерпуля»). На счету последнего всего 2 встречи в составе «красных» в этом сезоне. Дэвис и вовсе находится в аренде в «Шеффилде», за который он провел 12 поединков в Чемпионшипе.