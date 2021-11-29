Нападающий «Ман Юнайтед» может перейти в «Барселону»

Дата публикации: 29-11-2021

«Mundo Deportivo», ссылаясь на ресурс «Ara», сообщает, что «Барселона» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед». Речь идет об Антони Марсьяле.



Трансфер 25-летнего француза каталонцы планируют рассмотреть в случае провала переговоров по переходу Феррана Торреса, принадлежащего «Ман Сити».



Марсьяль начинал карьеру в «Лионе», откуда перешел в «Монако». В 2015 году права на него выкупил «Юнайтед». «Монегаски» получили за своего бомбардира 60 млн евро. Текущее соглашение Марсьяля с «манкунианцами» ограничено июнем 2024 года. Ценник на француза равняется 35 млн евро (Transfermarkt.de).



В сезоне 2021/2022 Антони провел 9 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом.