Ляказетт готов уйти из «Арсенала» и поручил агенту найти ему новый клуб

Дата публикации: 29-11-2021

Александр Ляказетт не рассчитывает надолго задерживаться в «Арсенале». Форвард попросил своего агента подыскать ему новый клуб к ближайшему лету.



Ранее СМИ писали, что интерес к 30-летнему игроку проявляют «Ювентус» и «Атлетико».



«Мои агенты уже начали прорабатывать варианты. Однако я не хочу поднимать эту тему, по меньшей мере, до января, поскольку мне нужно сосредоточиться на игре», - приводит слова француза «Athletic», указывая в качестве источника информации «Telefoot».



Цвета «Арсенала» Ляказетт защищает с 2017 года. Однако, после того как «пушкарей» возглавил Микель Артета, француз перестал чувствовать себя важной частью команды. В текущем розыгрыше АПЛ на его счету всего 8 встреч (1 гол).