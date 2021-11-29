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Ляказетт готов уйти из «Арсенала» и поручил агенту найти ему новый клуб

Дата публикации: 29-11-2021

Александр Ляказетт не рассчитывает надолго задерживаться в «Арсенале». Форвард попросил своего агента подыскать ему новый клуб к ближайшему лету.

Ранее СМИ писали, что интерес к 30-летнему игроку проявляют «Ювентус» и «Атлетико».

«Мои агенты уже начали прорабатывать варианты. Однако я не хочу поднимать эту тему, по меньшей мере, до января, поскольку мне нужно сосредоточиться на игре», - приводит слова француза «Athletic», указывая в качестве источника информации «Telefoot».

Цвета «Арсенала» Ляказетт защищает с 2017 года. Однако, после того как «пушкарей» возглавил Микель Артета, француз перестал чувствовать себя важной частью команды. В текущем розыгрыше АПЛ на его счету всего 8 встреч (1 гол).

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