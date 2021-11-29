«Ливерпуль» заинтересован в покупке звезды «Порту». Трансфер оценивается в 70 млн евро

Дата публикации: 29-11-2021

Португальская спортивная газета «Record» разузнала, что «Ливерпуль» рассчитывает подписать 24-летнего Луиса Диаса из «Порту». В переходе хавбека заинтересован лично Юрген Клопп, возглавляющий англичан.



Сделку «мерсисайдцы» надеются закрыть зимой. «Ливерпулю» важно заполучить игрока в ближайшее трансферное окно, поскольку клуб может лишиться на месяц Мане и Салаха, которые будут выступать на Кубке африканских наций.



Португальская сторона хочет выручить за своего игрока не менее € 70 000 000, несмотря на то, что его рыночная стоимость составляет порядка 25 млн в той же валюте (по версии «Transfermarkt»).



Диас пополнил ряды «Порту» два года назад, перебравшись из «Атлетико Хуниор». В сезоне 2021/22 он выходил на поле 18 раз 11 голов, 2 ассиста). Трудовой договор футболиста с «Порту» заканчивается в 2024 году.