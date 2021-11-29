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Левандовски – лучший игрок года по версии «IFFHS». Месси на 2-м месте, Роналду – на 7-м

Дата публикации: 29-11-2021

«IFFHS» опубликовала рейтинг футболистов по итогам прошедшего года. Лучшим из них федерация назвала Роберта Левандовски, выступающего за «Баварию». Поляк, завоевавший по результатам сезона 20/21 «Золотую бутсу», уверенно победил, получив в ходе голосования 150 очков.

На второй строчке разместился Месси, защищающий цвета «ПСЖ». Аргентинец набрал 105 баллов. Далее расположился Жоржиньо, представляющий «Челси». На его счету 40 очков.

Любопытно, что Роналду не попал даже в первую пятерку. Нападающий «МЮ» с 15 баллами оказался лишь 7-м. Звёздного португальца обошли Де Брюйне, Салах и Мбаппе. В десятку также попали Доннарумма («ПСЖ»), Канте («Челси») и Холанд («Боруссия» Д).

Организация «IFFHS» называет поляка лучшим игроком уже второй год кряду.

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