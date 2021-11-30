Бензема стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

Дата публикации: 30-11-2021

По информации «El Nacional», карьера Карима Бензема может продолжиться в АПЛ. Источник пишет, что форвардом «Реала» заинтересовался «Ман Сити». На подписании игрока настаивает Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан». Трансфер француза может состояться в летнее межсезонье.



Бензема играет в составе «Реала» с июня 2009 года. В Мадрид он перебрался из «Лиона», где и начинал профессиональную карьеру.



В текущем сезоне Карим является одним из лидеров испанского клуба. На счету нападающего 18 поединков в футболке «сливочных» (16 забитых мячей, 8 результативных передач).



Срок действия контракта Бензема с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Стоимость нападающего равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).