«Тоттенхэм» попытается любой ценой переманить к себе Влаховича

Дата публикации: 30-11-2021

На минувшей неделе совет директоров «Тоттенхэм Хотспур» провел очередное заседание, на которое был приглашен и новоиспеченный наставник команды Антонио Конте.



Как стало известно британскому таблоиду «Daily Express», на встрече обсуждалась стратегия клуба на два ближайших трансферных окна. Отмечается, что Фабио Паратичи, являющийся спортивным директом «шпор», поддержал Конте в вопросе приобретения нового центрфорварда.



Приоритетной целью лондонцев станет подписание результативного бомбардира «Фиорентины» Душана Влаховича. В лице 21-летнего серба, которого «Transfermarkt» оценивает в 50 миллионов евро, «Тоттенхэм» видит преемника Гарри Кейну, который в скоро времени может сменить клубную прописку.



В этом сезоне Влахович сыграл 14 матчей в Серии А, отличившись 11 голами и 2 ассистами.