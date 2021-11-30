Гинтер отклонил предложение «Боруссии» и ведет переговоры с «Интером»

Дата публикации: 30-11-2021

Центральный защитник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха близок может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Речь идет о Маттиасе Гинтере.



Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 27-летний немец вновь отклонил предложение клуба о пролонгировании трудового договора, так как хочет принять новый вызов. Агент футболиста уже ведет переговоры с миланским «Интером». «Нерадзурри» готовы предоставить Маттиасу контракт на 4 года.



Отметим, нынешнее соглашение Гинтера с «жеребятами» истекает следующим летом, поэтому «Интеру» не придется тратиться на его трансфер.



В сезоне 21/22 на счету защитника 13 встреч (1143 мин.) во всех турнирах (без результативных действий).