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«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника временным тренером

Дата публикации: 30-11-2021

В Twitter-аккаунте «МЮ» появилась информация о том, что Ральф Рангник будет исполнять обязанности тренера клуба до завершения сезона 20/21. После этого он перейдет на должность консультанта.

Немец уже приступил к оформлению необходимых документов. До получения им рабочей визы руководить «манкунианцами» будет Майкл Кэррик, в настоящий момент исполняющий обязанности наставника англичан. Позже он войдет в штаб Рангника.

Ранее немец руководил отделением по спорту и развитию «Локомотива». Москвичи уже объявили о прекращении сотрудничества со специалистом.

«Система, внедренная Рангником, будет функционировать и после него. Он привлек в команду настоящих профессионалов. Клуб благодарен Ральфу и желает ему успехов в должности тренера «Ман Юнайтед», - пишет пресс-служба «Локомотива».

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