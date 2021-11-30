«Ювентус» намерен избавиться от Кулушевски

Дата публикации: 30-11-2021

Вингер сборной Швеции Деян Кулушевски, на данном этапе своей клубной карьеры представляющий «Ювентус», больше не нужен туринской команде. Информация об этом появилась на страницах «Calciomercato».



Согласно источнику, главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на Деяна, из-за чего боссы клуба намерены продать 21-летнего футболиста в период ближайшего трансферного окна.



Ориентировочная стоимость Кулушевски – 35 000 000 евро (по данным сайта Transfermarkt.de).



В действующем розыгрыше итальянского первенства крайний полузащитник был задействован в 12 матчах (1 результативный пас). При этом он провел на поле лишь 430 минут.