Доннарумма – лучший голкипер 2021 года по версии «IFFHS»

Дата публикации: 30-11-2021

На сайте «IFFHS» появились итоги голосования за звание лучшего вратаря 2021 года. Лидером рейтинга оказался Джанлуиджи Доннарумма, защищающий цвета итальянской сборной и «Пари Сен-Жермен».



Победа 22-летнего вратаря парижан получилась довольно уверенной. В голосовании Джиджо набрал 170 очков. На второй строчке разместился Мануэль Нойер, выступающий за «Баварию». В активе немецкого голкипера значатся 75 очков. Третьим стал Эдуард Менди из лондонского «Челси», набравший 40 баллов. Далее расположился Эмилиано Мартинес, защищающий цвета «Астон Виллы». Замкнул пятерку лучших Ян Облак из «Атлетико».



Летом Доннарумму признали лучшим игроком Евро-2020. Голкипер выиграл турнир вместе со своей национальной сборной.