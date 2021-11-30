«Бавария» и «Барселона» интересуются полузащитником «Марселя»

Дата публикации: 30-11-2021

Два европейских гранда – «Барселона» и «Бавария», поспорят за Бубакара Камара, о чем информирует «Foot Mercato».



«Марсель», владеющий правами на 22-летнего хавбека, хочет продлить с ним соглашение, истекающее ближайшим летом, потому отклонил уже 4 запроса по игроку.



По завершении сезона Камара сможет покинуть «Марсель» бесплатно, чем и намерены воспользоваться в «Барселоне» и «Баварии». Клубы хотят подписать француза в летнее межсезонье на правах свободного агента.



Камара воспитывался в структуре «Марселя». В основе команды он дебютировал в декабре 2016 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 15 поединков, в которых он отметился 1 забитым мячом.



Рыночная стоимость Бубакара равняется 28 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de).