Защитник «Шахтера» стал трансферной целью гранда Серии А

Дата публикации: 30-11-2021

Действующий чемпион Италии «Интер», находящийся в поисках правого защитника, обратил внимание на игрока «Шахтера» Додо.



«InterLive» утверждает, что в составе «нерадзурри» 23-летний бразилец может заменить Дензела Дюмфриса. Главный тренер команды Симоне Индзаги недоволен игрой нидерландского футболиста и собирается отправить его в аренду.



Представители миланского клуба уже уведомили «Шахтер» насчет своего интереса к Додо. «Оранжево-черные» хотят получить за своего подопечного ровно € 25 млн.



Напомним, в 2018 году «горняки» заплатили за Додо «Куритибе» 2 000 000 евро. С тех пор он провел за украинский клуб 94 поединка (5 забитых мячей и 17 ассистов).