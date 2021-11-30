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Защитник «Шахтера» стал трансферной целью гранда Серии А

Дата публикации: 30-11-2021

Действующий чемпион Италии «Интер», находящийся в поисках правого защитника, обратил внимание на игрока «Шахтера» Додо.

«InterLive» утверждает, что в составе «нерадзурри» 23-летний бразилец может заменить Дензела Дюмфриса. Главный тренер команды Симоне Индзаги недоволен игрой нидерландского футболиста и собирается отправить его в аренду.

Представители миланского клуба уже уведомили «Шахтер» насчет своего интереса к Додо. «Оранжево-черные» хотят получить за своего подопечного ровно € 25 млн.

Напомним, в 2018 году «горняки» заплатили за Додо «Куритибе» 2 000 000 евро. С тех пор он провел за украинский клуб 94 поединка (5 забитых мячей и 17 ассистов).

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