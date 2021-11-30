«Челси» и «Бавария» попытаются подписать Кьезу летом, если «Ювентус» не выйдет в ЛЧ

Дата публикации: 30-11-2021

Неожиданную новость в своем «Твиттере» разместил Николо Скира. Журналист заявил, что летом «Ювентус» может лишиться Федерико Кьезы.



За ситуацией с вингером пристально следят сразу 2 топ-клуба. Если туринцам не удастся завоевать путевку в Лигу чемпионов, то «Бавария» и «Челси» попытаются договориться о переходе талантливого итальянца.



При этом «Юве» не планирует отпускать своего игрока. После Евро-2020 у «бьянконери» было выгодное предложение по Кьезе, но клуб отказался продавать его. Сам 24-летний футболист счастлив в «Ювентусе», цвета которого он защищает с 2020 года.



В нынешнем сезоне на счету Федерико 3 забитых мяча и 3 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.



Авторитетный интернет-портал «Transfermarkt» оценивает стоимость хавбека сборной Италии в 70 000 000 евро.