Хави хочет вернуть Гримальдо в «Барселону»

Дата публикации: 01-12-2021

Алекс Гримальдо может вернуться в чемпионат Испании.



Согласно информации «A Bola», в услугах 26-летнего крайнего защитника «Бенфики» всерьез заинтересован новый главный тренер «Барселоны» Хави, который видит в нем равноценную замену уже немолодому Жорди Альбе.



Гримальдо находился в структуре «Барселоны» с 2008 по 2016 год, но так и не дождался своего дебюта за первую команду «сине-гранатовых». 1-го января 2016 года он перебрался в «Бенфику» за 2,10 млн евро. В футболке португальского топ-клуба Алекс наиграл 223 матча, забив 16 голов и отдав 45 результативных передач.



Стоимость потенциального новичка «Барсы» на трансферном рынке оценивается в 22 000 000 евро.