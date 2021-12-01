Сарри продлит контракт с «Лацио»

Дата публикации: 01-12-2021

Маурицио Сарри продолжит сотрудничество с «Лацио». Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Николо Скира.



Действующее соглашение итальянца с римской командой истекает летом 2023 года. Боссы «Лацио» довольны работой 62-летнего наставника и намерены пролонгировать с ним соглашение до лета 2025 года.



Сарри был назначен тренером римского клуба этим летом. По итогам 14 туров «Лацио», возглавляемый им, находится на 8-ой строчке в Серии А (в активе команды 21 очко). В воскресенье римляне под руководством итальянца разгромно уступили «Наполи» со счетом 0:4.



Предыдущим клубом Сарри был «Ювентус», который он возглавлял в 2019-2020 годах. После ухода из туринской команды специалист оставался без работы.