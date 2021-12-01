«Манчестер Сити» собирается продлить контракт с Марезом

Дата публикации: 01-12-2021

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» нацелен на переподписание договора о сотрудничестве с Риядом Марезом. Об этом пишет «The Sun».



Боссы «горожан» довольны игрой алжирского вингера, выступающего за «Сити» с июля 2018 года, и готовы заключить с ним соглашение до конца сезона 2023/24. Также известно, что благодаря этой сделке 30-летний футболист будет зарабатывать почти 9,6 млн евро в год. В настоящий момент он получает на 2,5 миллиона меньше.



Нынешний контракт между сторонами в силе до лета 2023 года. В этом сезоне Марез поучаствовал в 18 поединках за «Манчестер Сити» во всех турнирах. В них он записал на свой счет 8 голов и 2 ассиста.



Ранее в СМИ появились слухи о том, что Марез попал в сферу интересов «Барселоны».