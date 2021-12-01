Бергвейн нужен «Аяксу»

Дата публикации: 01-12-2021

По данным «De Telegraaf», «Аякс» хочет вернуть в Нидерланды Стивена Бергвейна, права на которого принадлежат «Тоттенхэму».



«Шпоры» подписали 24-летнего крайнего полузащитника в 2020 году, выкупив его контракт у ПСВ за 30 млн евро. Однако в АПЛ у футболиста не сложилось. Бергвейн готов сменить команду из-за нехватки игровой практики. В нынешнем сезоне на счету голландца 9 встреч в составе «Тоттенхэма», в которых он отметился лишь 1 результативной передачей.



Отмечается, что «Аякс» хочет воспользоваться ситуацией и арендовать вингера. Клуб планирует оформить сделку в январе.



Срок действия контракта Бергвейна с «Тоттенхэмом» ограничен летом 2025 года. Его рыночная стоимость равняется 22 млн евро (источник – «Transfermarkt»).