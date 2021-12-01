«Ньюкасл» включился в борьбу за подписание Саншеша

Дата публикации: 01-12-2021

Не так давно разбогатевший «Ньюкасл Юнайтед» положил глаз на хавбека «Лилля» и сборной Португалии Ренату Саншеша.



По данным «Chronice Live», новое руководство «сорок» в лице Суверенного фонда Саудовской Аравии намерено выделить средства на усиление состава в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета в Чемпионшип.



Одним из первых новичков команды Эдди Хау может стать уже упомянутый Саншеш, чья трансферная стоимость составляет ~30 миллионам евро (согласно «Transfermarkt»).



Ранее стало известно, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 24-летнего португальца, порекомендовал своему клиенту продолжить карьеру в рядах «Милана», который в последнее время проявляет активный интерес к игроку.



Напомним, до перехода во французский клуб центральный полузащитник защищал цвета «Баварии». Контрактное соглашение Саншеша с «Лиллем» действует до 30 июня 2023 года.