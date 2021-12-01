«Торино» хочет арендовать Миранчука с правом выкупа

Дата публикации: 01-12-2021

«Торино» не оставляет попыток заполучить Алексея Миранчука.



«Calciomercato» утверждает, что туринцы хотят арендовать россиянина до конца сезона. Также клуб намерен прописать в договоре с «Аталантой» возможность выкупа футболиста.



В клуб из Бергамо Миранчук перебрался осенью 2021 года из «Локомотива». «Железнодорожники» получили за своего хавбека 14,5 млн евро. Однако в Серии А россиянину проявить себя не удается. В сезоне 21/22 в его активе всего 8 поединков в составе итальянской команды (1 ассист). При этом он не появлялся на поле в футболке «Аталанты» уже больше месяца. Трудовой договор Алексея с «чёрно-синими» заканчивается летом 2024 года.



Ранее СМИ также сообщали об интересе к Миранчуку со стороны «Сассуоло» и «Вероны».