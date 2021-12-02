Габигол хочет попробовать свои силы в АПЛ

Дата публикации: 02-12-2021

Центрфорвард сборной Бразилии Габриль Барбоса, более известный как Габигол, мечтает о возвращении в европейский футбол, о чём передаёт издание «90min».



Источник утверждает, что в ближайшем будущем футболист «Фламенго» может оказаться в английской Премьер-лиге, где интерес к нему питают сразу два клуба – «Ньюкасл» и «Арсенал».



Отметим, ранее Барбозе довелось поиграть в Европе в составе двух коллективов. В 2016 году он сменил родной «Сантос» на итальянский «Интер» (сумма сделки – 30 млн евро), однако закрепиться в составе «нерадзурри» нападающий не сумел. В 2017-м Габигол был сослан в аренду в португальскую «Бенфику», но и там он снова провалился. Позже бразилец побывал в «Сантосе» и «Фламенго» – оба раза в аренде. В январе 2020 года «Фламенго» объявил о полноценном трансфере Габигола за 17,45 млн евро.



В этом сезоне 25-летний игрок был задействован в 40 матчах в различных соревнованиях (28 голов, 9 ассистов).