Шевченко намерен подписать в «Дженоа» игрока «Милана»

Дата публикации: 02-12-2021

Андреа Конти, принадлежащий «Милану», в скором времени может перейти в другую команду.



В «Твиттере» Николо Скиры появилась информация, что фулбеком «россонери» заинтересовались сразу 2 итальянских клуба. В зимнее трансферное окно подписать Конти попытаются «Сампдория» и «Дженоа».



Защитник выступает за «Милан» с 2017 года. В сезоне 2021/2022 он еще не выходил на поле. Его контракт с клубом заканчивается ближайшим летом.



Ценник на 27-летнего итальянца составляет € 3,5 млн.



Напомним, недавно генуэзцев возглавил Андрей Шевченко, ранее работавший с национальной сборной Украины. В настоящий момент «Дженоа» находится на 18-м месте в Серии А с 10 набранными очками.