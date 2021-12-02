«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Закарию

Дата публикации: 02-12-2021

«El Nacional» информирует, что летом «Ливерпуль» может усилиться 25-летним хавбеком «Боруссии» (Менхенгдаблах). По данным источника, «мерсисайдцы» лидируют в борьбе за Дениса Закарию.



Сам швейцарец не горит желанием оставаться в «Боруссии». Он отказался пролонгировать соглашение с немецким клубом, истекающее летом 2022 года. Если Менхенгдаблаху не удастся договориться с игроком, то по окончании сезона он станет свободным агентом. Закария готов принять предложение «Ливерпуля», поскольку хочет выступать под руководством Клоппа.



В нынешнем сезоне на счету полузащитника 12 матчей, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 ассистом.



Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt.de, стоимость Закарии составляет 27 000 000 евро.