Футболист «Ман Сити» готов уйти в «Барселону» на меньшую зарплату

Дата публикации: 02-12-2021

Ферран Торрес может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Подробности потенциального перехода раскрыл Жерар Морено.



По данным журналиста, каталонцы уже согласовали с 21-летним вингером 5-летний контракт. Примечательно, что в испанской команде Торрес будет получать меньше, чем в составе «горожан». Однако футболист готов принять такие условия, поскольку мечтает перейти в «Барселону».



Ранее СМИ писали, что боссы «Сити» согласны отпустить Торреса за 70 млн евро. Каталонцы не готовы выложить за него такую сумму и предлагают 50 млн евро.



Соглашение Торреса с командой Пепа Гвардиолы действует до лета 2025 года. В сезоне 21/22 на его счету 7 встреч (3 забитых мяча, 1 результативная передача).