Свернуть список

Перишич рассматривает вариант с переходом в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 02-12-2021

Зимой «Тоттенхэм» может усилиться Иваном Перишичем. Информацию об этом опубликовал ресурс Sport1.de.

Лондонцы готовы заплатить за полузащитника 15 млн евро. Хорват, права на которого принадлежат «Интеру», рассматривает вариант со сменой клуба. 32-летний футболист готов вновь стать частью проекта Антонио Конте, который с недавних пор тренирует «Тоттенхэм Хотспур».

Ранее сообщалось, что Перишич не намерен оставаться на «Джузеппе Меацца». Его контракт с миланцами заканчивается ближайшим летом. А так, как продлевать сотрудничество с итальянской командой хорват не собирается, то по окончании сезона он получит статус свободного агента.

За «Интернационале» игрок сборной Хорватии выступает с 2015 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 17 поединках (3 гола, 2 ассиста).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close