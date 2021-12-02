Перишич рассматривает вариант с переходом в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 02-12-2021

Зимой «Тоттенхэм» может усилиться Иваном Перишичем. Информацию об этом опубликовал ресурс Sport1.de.



Лондонцы готовы заплатить за полузащитника 15 млн евро. Хорват, права на которого принадлежат «Интеру», рассматривает вариант со сменой клуба. 32-летний футболист готов вновь стать частью проекта Антонио Конте, который с недавних пор тренирует «Тоттенхэм Хотспур».



Ранее сообщалось, что Перишич не намерен оставаться на «Джузеппе Меацца». Его контракт с миланцами заканчивается ближайшим летом. А так, как продлевать сотрудничество с итальянской командой хорват не собирается, то по окончании сезона он получит статус свободного агента.



За «Интернационале» игрок сборной Хорватии выступает с 2015 года. В текущем сезоне он поучаствовал в 17 поединках (3 гола, 2 ассиста).