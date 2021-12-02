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Рангник хочет, чтобы «МЮ» купил Вернера

Дата публикации: 02-12-2021

Кристиан Фальк пишет, что Тимо Вернер, выступающий за «Челси», вскоре может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении форварда настаивает Ральф Рангник. Напомним, 63-летний коуч возглавил «красных дьяволов» 29 ноября.

По данным журналиста, немецкий специалист планирует обсудить покупку своего соотечественника с боссами «Юнайтед». Трансфер может состояться ближайшим летом.

Рангнику известны сильные качества Вернера, с которым он работал в «Лейпциге». Следует отметить, что именно нынешний наставник «МЮ» инициировал переход нападающего в стан «быков».

В сезоне 21/22 в активе Вернера 12 игр за «Челси», в которых он отметился 3 забитыми мячами и 1 результативным пасом. Рыночная стоимость немца равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).

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