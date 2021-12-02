«Спартак» ведет переговоры о переходе немецкого хавбека Безушкова

Дата публикации: 02-12-2021

«Чемпионат», ссылаясь на информацию от 2-х источников, сообщил об интересе «Спартака» к хавбеку Максу Безушкову, представляющему клуб «Ян Регенсбург».



Футболист имеет российские корни. Его отец родился в Новосибирске, а мама – в Казахстане. Сам Безушков также может получить российское гражданство.



Хавбек воспитывался в структуре «Штутгарта». Цвета клуба «Ян Регенсбург» он защищает с 2019 года. До этого Безушков успел поиграть за «Айнтрахт» (Франкфурт), «Хольштайн Киль» и бельгийский «Юнион».



По ходу сезона 2021/22 Макс был задействован в 14 играх Бундеслиги 2. В них он сумел отличиться 5 голами и 2 ассиста.



Трудовой договор 24-летнего центрального полузащитника с клубом заканчивается этим летом. Стоимость Безушкова составляет 1,5 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).



Ранее футболист вызывался в юношеские сборные Германии различных возрастов (от U-15 до U-19).