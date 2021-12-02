«Фламенго» хочет выкупить Перейру у «Ман Юнайтед»

Дата публикации: 02-12-2021

«Extra Globo» утверждает, что «Фламенго» планирует выкупить контракт Андреаса Перейры, которого клуб арендовал у «Манчестер Юнайтед».



В скором времени представители бразильской команды намерены провести переговоры с «манкунианцами» относительно условий сделки. Англичане оценивают своего игрока в 20 млн евро. Однако «Фламенго» данная сумма не устраивает.



Перейра находится в системе английского гранда с 2011 года. На Туманный альбион он перебрался из ПСВ. Его дебют в составе «МЮ» состоялся в 2015 году, но закрепиться в основе клуба ему не удалось. Ранее Перейра успел побывать в аренде в «Гранаде», «Валенсии» и «Лацио».



За «Фламенго» хавбек провел 23 матча, отличившись 5 раз и сделав 1 голевой пас.