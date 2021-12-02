1xBet претендует на победу в пяти номинациях премии EGR Nordics Awards

Дата публикации: 02-12-2021

Букмекерская компания 1xBet попала в шорт-лист в пяти категориях EGR Nordics Awards. Эта премия ежегодно отмечает самые успешные и новаторские гемблинговые компании, которые работают в скандинавском регионе. Бренды получают признание за коммерческие результаты, грамотный маркетинг, инновации в беттинге, клиентский сервис и многое другое.

1xBet претендует на победу в следующих номинациях:

“Аффилиатская программа”

“Оператор казино”

“Служба поддержки”

“Мобильный оператор”

“Оператор ставок на спорт”

“Приятно осознавать, что мы второй год подряд получаем сразу несколько номинаций в EGR Nordics Awards. Это подтверждает, что мы успешно развиваемся в разных направлениях. Дальше - больше!” - сказал спикер 1xBet Алекс Соммерс.

В компании отметили, что для 1xBet одинаково важно предоставлять клиентам лучшие варианты ставок на спорт и лучшие развлечения в секции “Казино” - отсюда и соответствующие номинации в EGR Nordics Awards.

Также в 1xBet прекрасно понимают, как важно для игроков иметь возможность делать ставки в любое время и в любом месте - и потому предлагают игрокам несколько вариантов для мобильного беттинга. EGR Nordics Awards отметил такое разнообразие опций номинацией “Лучший мобильный оператор”. Мобильная версия сайта, мобильные приложения, а также новая, облегченная версия сайта для девайсов с медленным интернетом - игроки могут выбрать то, что им больше по вкусу.

Кроме того, 1xBet заботится о максимальной поддержке пользователей, что подтверждает присутствие бренда в шорт-листе категории “Лучшая служба поддержки”. Компания оказывает помощь игрокам онлайн, по телефону, а также по email. Менеджеры службы поддержки работают 24/7 и готовы отвечать на вопросы клиентов на более чем 30 языках.

Работа с партнерами - еще один важный аспект, на который 1xBet делает упор. Преимущества 1xPartners уже оценили 50 000 аффилиатов и жюри премии EGR Nordics Awards, которое включило бренд в шорт-лист категории “Лучшая аффилиатская программа”.

Церемония вручения премии состоится 27 января 2022 года. Победители будут определены в 20 категориях командой независимых внешних судей EGR, которая обновляется каждый год.

Об 1xBet

1xBet - международная букмекерская компания с более чем 14 годами опыта в индустрии. Клиенты бренда могут ставить на тысячи событий в более чем 60 видах спорта. Сайт и приложения компании доступны на более чем 60 языках.

В портфеле партнерств бренда - ФК “Барселона”, ФК “Лион”, итальянская Серия А, КАФ и другие известные спортивные клубы и организации. Компания неоднократно становилась номинантом и лауреатом престижных премий, среди которых - награды от IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards и другие.