1xBet дарит Mercedes–AMG GT и другие призы в акции Champions League!

Дата публикации: 02-12-2021

Лига чемпионов — турнир, ежегодно приковывающий внимание сотен миллионов человек в разных уголках земного шара. При этом за перипетиями поединков наблюдают все: от фанатов со стажем до домохозяек. И больше всего болельщиков интересует один вопрос: какая команда станет победителем в этот раз?

Букмекера 1хBet тоже интересует ответ на этот вопрос, и потому была запущена акция Champions League. С ней поклонники футбола смогут не только ставить на Лигу чемпионов, зарабатывая на лучших клубах Европы, но и получат возможность выиграть ряд ценных призов, главный из которых — автомобиль Mercedes–AMG GT 4-door Coupe!

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно выполнить несколько условий:

Залогиниться или зарегистрироваться на 1xBet. В личном кабинете дать согласие на участие в бонусных акциях. На странице промо выбрать команду, за которую будете болеть в Лиге чемпионов. Делать прогнозы на матчи Лиги чемпионов на странице акции, подкрепляя их ставками на спортивные события и зарабатывая тем самым акционные билеты.

Важно: минимальная сумма ставки на одно событие $2, а коэффициент — не ниже 1.30.

Как начисляются билеты?

За каждый акционный рассчитанный прогноз игрок получает: за угаданный точный счет — 10 билетов, за угаданный исход встречи — 5 билетов. В случае неудачного прогноза вам начислят 3 билета. Больше билетов — выше шансы на выигрыш.

Какие будут этапы розыгрышей?

Призовой фонд будет разыгран в три этапа среди акционных билетов участников акции. Первый розыгрыш намечен на 9 декабря, второй — на 31 мая.

Какие призы получат победители?

Призовой фонд порадует любого игрока: топовые iPhone, MacBook, Apple Watch, AirPods, Samsung Galaxy, Galaxy Watch и другие. Всего по итогам розыгрышей выиграют призы или бонусы более 1700 игроков 1xBet. С полным перечнем призов вы сможете ознакомиться на странице акции.

А как поучаствовать в розыгрыше главного приза — авто Mercedes–AMG GT 4-door Coupe?

Для участия в финальном розыгрыше участникам акции необходимо до 4 мая включительно выбрать команду, которая по их мнению станет победителем Лиги чемпионов сезона 2021/2022, и сделать не менее трех подтвержденных прогнозов.

Среди тех, кто угадал триумфатора турнира и выполнил вышеупомянутые условия, 1xBet разыграет Mercedes–AMG GT 4-door Coupe! Имя главного победителя надежный букмекер объявит на странице промо 31 мая — через три дня после финала текущего сезона Лиги чемпионов.

Участвуйте в акции Сhampions League — и выигрывайте крутые призы от 1xBet!