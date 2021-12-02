ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ (с 1 декабря) Анонс Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!

Дата публикации: 02-12-2021

Повсюду мерцают разноцветные огни, в воздухе витает атмосфера праздника, а носы щекочет хвойный аромат… Это может значить только одно: наступила предновогодняя пора!

Гирлянды уже зажжены, мандарины закуплены, а коты готовы бить игрушки. Все атрибуты на месте - не хватает только подарков.

Но что же это? Только прислушайтесь - где-то рядом звучит: “Хо-хо-хо”! И это вовсе не Дед Мороз - это “1xСтавка” спешит к нам с новогодними подарками!

Ведущий букмекер России не стал дожидаться чудес - а решил исполнять их своими руками. Для своих любимых игроков бренд “1xСтавка” приготовил немало сюрпризов в рамках акции Happy New KIA. Среди них, к примеру - ноутбуки MacBook Pro 13", смартфоны Apple iPhone 13 Pro и главный приз - автомобиль KIA K5!

Чтобы стать претендентом на один из роскошных новогодних подарков от “1xСтавка”, нужно присоединиться к акции букмекера Happy New KIA с 1 декабря 2021-го по 10 января 2022 года. Для участия в промо достаточно:

Проставить отметку в личном кабинете на сайте о согласии участвовать в бонусных акциях Нажать на кнопку “Принять участие” на странице промо Делать ставки согласно акционным параметрам и получать лотерейные билеты

Каждый билет дает игроку шанс поучаствовать в розыгрыше призов! Игрок получает такие билеты всякий раз, делая следующие ставки на любой вид спорта:

ставка типа “ординар” от 350 руб. с коэффициентом от 1,6 на любой вид спорта;

экспресс минимум из 3-х событий, каждое из них - с минимальным коэффициентом 1,4.

Кроме того, каждые 2022 рубля в сумме ставки предоставят игроку 1 билет для участия в розыгрыше суперприза - автомобиля KIA K5!

Узнать больше об условиях акции, порядке начисления билетов и призовом фонде можно на странице промо Happy New KIA.

Выигрывайте суперпризы от “1xСтавка” и начните новый год с шиком!