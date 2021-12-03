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«Ювентус» предложил Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты

Дата публикации: 03-12-2021

Туринский «Ювентус» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Федерико Бернардески.

Согласно данным журналиста Николо Скиры, «бьянконери» хотят, чтобы 27-летний футболист остался в команде до конца сезона 23/24. Однако для осуществления сделки ему придется согласиться на снижение заработной платы на 30%.

Отмечается, что Бернардески недоволен предложенными условиями, о чем уже уведомил своего агента. Хавбек сборной Италии примет предложение клуба только в случае сохранения текущего уровня зарплаты. Таким образом, существует вероятность, что 1 июля 2022 года Федерико пополнит ряды свободных агентов.

В этом розыгрыше Серии А на счету 20-го номера «Юве» 11 матчей без результативных действий.

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