Бога близок к переходу в «Аталанту»

Дата публикации: 03-12-2021

В Twitter-аккаунте Николо Скиры появилась информация, что «Аталанте» удалось договориться по условиям сотрудничества с Жереми Бога, выступающим в «Сассуоло». Контракт с хавбеком будет рассчитан до 2026 года.



Теперь клубу из Бергамо остается согласовать переход 24-летнего ивуарийца с «Сассуоло».



Бога, являющийся воспитанником «Челси», перебрался в Италию в 2018 году. В сезоне 21/22 он провел за «Сассуоло» 8 встреч, в которых отметился 3 голевыми пасами. Его контракт с итальянской командой истекает летом 2023 года. При этом «Сассуоло» согласен отпустить игрока за 20 000 000 евро.



С 2017 года Жереми вызывается в сборную Кот-д'Ивуара.



Ранее сообщалось, что трансфер Бога также рассматривает «Шахтер» (Донецк).