«Вест Хэм» готов побороться за Инсинье

Дата публикации: 03-12-2021

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье может сменить Италию на Англию. Об этом утверждает портал Calciomercato.com.



В последнее время СМИ неоднократно сообщали о довольно тяжелом ходе переговоров между футболистом и клубом относительно нового контракта. Сторонам никак не удается найти компромисс, из-за чего 30-летний вингер может уйти свободным агентом.



Воспользоваться данной ситуацией намерено руководство «Вест Хэм Юнайтед». Лондонцы готовы удовлетворить финансовые запросы игрока.



Действующий трудовой договор Инсинье с «Наполи» рассчитан до конца июня следующего года. По слухам, в услугах итальянца также заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси», «Ньюкасл» и «Интер».



В сезоне 2021/2022 Инсинье выходил на поле 17 раз, отметившись 5 забитыми мячами и 6 ассистами.