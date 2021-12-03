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«Вест Хэм» готов побороться за Инсинье

Дата публикации: 03-12-2021

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье может сменить Италию на Англию. Об этом утверждает портал Calciomercato.com.

В последнее время СМИ неоднократно сообщали о довольно тяжелом ходе переговоров между футболистом и клубом относительно нового контракта. Сторонам никак не удается найти компромисс, из-за чего 30-летний вингер может уйти свободным агентом.

Воспользоваться данной ситуацией намерено руководство «Вест Хэм Юнайтед». Лондонцы готовы удовлетворить финансовые запросы игрока.

Действующий трудовой договор Инсинье с «Наполи» рассчитан до конца июня следующего года. По слухам, в услугах итальянца также заинтересованы «Тоттенхэм», «Челси», «Ньюкасл» и «Интер».

В сезоне 2021/2022 Инсинье выходил на поле 17 раз, отметившись 5 забитыми мячами и 6 ассистами.

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