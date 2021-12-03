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Источник: «Вулверхэмптон» готов продать Траоре

Дата публикации: 03-12-2021

Испанский вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре может уйти на повышение в другой клуб АПЛ, о чем информирует Goal.com.

«Волки» готовы к расставанию с футболистом во время зимнего трансферного окна, поскольку нуждаются в средствах для подписания новых игроков. Главным претендентом на 25-летнего хавбека является «Ливерпуль». Сделка оценивается в € 18-20 млн.

Стоит отметить, что Траоре мог перебраться в стан «мерсисайдев» еще минувшим летом. Тогда боссы «Вулверхэмптона» запросили за него 45 миллионов евро. В «Ливерпуле» же данную сумму посчитали завышенной.

Адама защищает цвета своего нынешнего клуба с 2018 года. Всего на его счету 146 матчей (10 голов, 18 результативных пасов).

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