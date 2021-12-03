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Нападающий «МЮ» может присоединиться к «Барселоне»

Дата публикации: 03-12-2021

Центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, которому в феврале 2022 исполнится 35 лет, пока и не думает вешать бутсы на гвоздь.

Как пишет «The Times», в ближайшем будущем уругвайский игрок, скорее всего, пополнит ряды «Барселоны». Каталонский клуб хочет пригласить Эдинсона на место испытывающего проблемы с сердцем Серхио Агуэро.

Провернуть трансфер нападающего в январе «сине-гранатовые» не смогут, так клуб имеет ограниченный бюджет, поэтому сделка намечена на лето. 1 июля он получит статус свободного агента и достанется «Барсе» бесплатно.

Кавани выступает за «МЮ» с осени 2020 года. До этого бомбардир успел поиграть за такие клубы как «ПСЖ», «Наполи», «Палермо» и «Данубио».

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