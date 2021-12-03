«Фиорентина» близка к подписанию Иконе

Дата публикации: 03-12-2021

По данным «Sky Sport Italia», Жонатан Иконе может перебраться из «Лилля» в «Фиорентину».



Итальянцы планируют оформить переход хавбека зимой. Переговоры с французской командой касательно трансфера игрока уже начались. Сумма сделки может составить порядка 15 млн евро.



До недавнего времени приоритетной трансферной целью «Фиорентины» был Доменико Берарди, выступающий за «Сассуоло». Однако согласовать его переход флорентинцам не удалось. После провала переговоров «фиалки» решили переключиться на Иконе.



В нынешнем сезоне на счету 23-летнего футболиста 21 поединок за «Лилль» (2 забитых мяча).



Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года. Рыночная стоимость Жонатана равняется 25 миллионам евро.