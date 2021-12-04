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«Ливерпуль» может подписать Бензема в случае перехода Мбаппе в «Реал»

Дата публикации: 04-12-2021

По данным «El Nacional», Карим Бензема может покинуть «Реал» и стать игроком «Ливерпуля». Источник пишет, что «мерсисайдцам» интересен вариант с подписанием 33-летнего нападающего.

Соглашение француза со «сливочными» действует до лета 2023 года. Однако он может уйти из «Реала», если состав мадридцев пополнит Килиан Мбаппе. В «Ливерпуле» следят за ситуацией и готовы побороться за Бензема.

Футболку «Реала» Карим примерил в 2009 году, переехав в Мадрид из «Лиона». В настоящий момент нападение «сливочных» сложно представить без француза, на счету которого 17 забитых мячей и 8 голевых передач в 19 поединках текущего сезона.

Рыночная стоимость Бензема равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).

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