«Ливерпуль» может подписать Бензема в случае перехода Мбаппе в «Реал»
Дата публикации: 04-12-2021
По данным «El Nacional», Карим Бензема может покинуть «Реал» и стать игроком «Ливерпуля». Источник пишет, что «мерсисайдцам» интересен вариант с подписанием 33-летнего нападающего.
Соглашение француза со «сливочными» действует до лета 2023 года. Однако он может уйти из «Реала», если состав мадридцев пополнит Килиан Мбаппе. В «Ливерпуле» следят за ситуацией и готовы побороться за Бензема.
Футболку «Реала» Карим примерил в 2009 году, переехав в Мадрид из «Лиона». В настоящий момент нападение «сливочных» сложно представить без француза, на счету которого 17 забитых мячей и 8 голевых передач в 19 поединках текущего сезона.
Рыночная стоимость Бензема равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).