Супряга близок к аренде в «ЧФР Клуж» с опцией выкупа

Дата публикации: 04-12-2021

Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому «Динамо», находится в шаге от продолжения карьеры в составе лидера чемпиона Румынии «ЧФР Клуж».



Как сообщает «PlaySport», наставник украинского клуба Мирча Луческу дал добро на уход 21-летнего игрока. Ожидается, что «Клуж» арендует Владислава сразу после открытия зимнего трансферного окна. В договоре, рассчитанном до конца сезона, будет прописан пункт о выкупе нападающего за 7 000 000 евро.



Супряга – воспитанник академии ныне несуществующего футбольного клуба «Днепр». В августе 2018 года он перешел в «Динамо», заключив с «бело-синими» 5-летний контракт.



В сезоне 21/22 он поучаствовал лишь в 6 матчах во всех турнирах (без результативных действий).