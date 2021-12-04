Гвардиола хочет видеть Влаховича в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 04-12-2021

Число претендентов на Влаховича продолжает увеличиваться.



«Repubblica» утверждает, что в борьбу за сербского нападающего включился «Ман Сити». По данным источника, форвард «Фиорентины» находится на первом месте в шорт-листе «горожан».



Прошедшим летом «Сити» пытался договориться о переходе Гарри Кейна. Сделка не состоялась, а форвард продолжил выступление в «Тоттенхэме». Однако отказываться от приобретения футболиста в линию нападения «горожане» не собираются. Клуб решил переключиться на Влаховича, игра которого импонирует Пепу Гвардиоле. Испанский специалист готов дать сербу шанс закрепиться в основе клуба.



Ранее подписать Влаховича пытался «Ювентус», предложивший за него 50 млн евро, но переговоры завершились неудачей.