Кабелла может стать игроком «Бешикташа»

Дата публикации: 04-12-2021

Хавбек «Краснодара» может завершить свои выступления за российский клуб. Речь о Реми Кабелла. Издание «Fotomac» назвало возможное будущее место работы 31-летнего француза – стамбульский «Бешикташ».



Согласно источнику, руководство «чёрных орлов» попытается заполучить Кабелла в январе. В турецкой команде уверены, что ему по силам заменить Алекса Тейшейру, чья игра не устраивает главного тренера «Бешикташа».



Кабелла перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в 2019 году. Сумма сделки составила 12 000 000 евро. На сегодняшний день его трансферная стоимость оценивается в € 9 млн. Контракт футболиста с «чёрно-зелёными» истекает следующим летом.



В текущем розыгрыше Премьер-лиги в активе Реми 16 встреч с 4 голами и 6 результативными передачами.