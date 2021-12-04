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Кокорин зимой перейдет из «Фиорентины» в клуб из России или ОАЭ

Дата публикации: 04-12-2021

Дни Кокорина в «Фиорентине», по всей видимости, сочтены. «Corriere Dello Sport» утверждает, что уже зимой россиянин попрощается с Италией.

Форвард перейдет в клуб из ОАЭ или вернется на родину. Ранее СМИ уже писали об интересе к Кокорину со стороны команд из Катара и России. Также сообщалось, что «фиалки» хотят предложить ему прекратить трудовые отношения.

Кокорин является игроком «Фиорентины» с января 2021 года. Однако в составе итальянской команды он практически не появляется на поле. В этом сезоне на его счету всего 4 поединка (без результативных действий).

Соглашение 30-летнего нападающего с флорентийцами действует до июня 2024 года. Transfermarkt.de оценивает Кокорина в 3,5 млн евро.

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