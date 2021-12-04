«Милан» ищет замену Кьеру

Дата публикации: 04-12-2021

«Милан» начал поиски нового игрока обороны на замену выбывшему из строя Симону Кьеру.



По данным «Gazzetta dello Sport», наставник «россонери» Стефано Пиоли заявил руководству, что для продолжения борьбы за чемпионский титул команде нужен качественный центральный защитник. Приоритетный вариант 56-летнего специалиста – покупка Николы Миленковича.



В настоящий момент игрок национальной сборной Сербии выступает в составе «Фиорентины». В его соглашении с «фиалками есть пункт об отступных в 15 000 000 евро. При этом, команда из Милана не единственная, кто проявляет интерес к 24-летнему футболисту. На него также претендует туринский «Ювентус».



В случае неудачи с Миленковичем «Милан» переключится на 20-летнего Бенуа Бадьяшиля из «Монако», или 19-летнего Бечира Омерагича из «Цюриха». Француз стоит порядка 28 млн евро, швейцарец – 7 миллионов.