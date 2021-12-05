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Вратарь «Факела» Свинов продолжит карьеру в «Спартаке»

Дата публикации: 05-12-2021

В пресс-службе «Спартака» подтвердили, что «красно-белые» согласовали с «Факелом» трансфер Ильи Свинова.

Официально игроком москвичей голкипер станет с января следующего года. Его контракт с клубом будет рассчитан до конца весны 2025 года с возможностью продления его еще на 1 сезон.

Для «Факела» продажа Свинова стала рекордной в истории команды. По данным СМИ, за 21-летнего голкипера «красно-белые» заплатили 20 млн рублей.

Илья начинал заниматься футболом в тольяттинской «Ладе». До перехода в «Факел» он защищал цвета «Носты». В сезоне 2021/2022 на счету стража ворот 24 встречи в составе воронежской команды (11 «сухих» игр).

Transfermarkt.de оценивает Свинова в 0,25 млн евро.

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