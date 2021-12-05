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«Милан» вновь интересуется возможностью приобретения Юмтити

Дата публикации: 05-12-2021

По данным Sport.es, «Милан» вернулся к рассмотрению кандидатуры Самюэля Юмтити в качестве потенциального новичка команды. Напомним, итальянцы планировали оформить переход 28-летнего защитника еще летом, но сделка не состоялась. В зимнее трансферное окно «россонери» вновь попытаются подписать француза.

Юмтити является игроком «Барселоны», но каталонцы не рассчитывают на него и готовы отпустить уже зимой. Данная ситуация может помочь «Милану» осуществить трансфер центрбека.

За «Барсу» Самюэль выступает на протяжении 5 лет. В нынешнем сезоне он еще не появлялся на поле в футболке «сине-гранатовых». Его соглашение с командой Хави действует до лета 2023 года.

Ценник на Умтити равняется 5 000 000 евро (по версии «Transtermarkt»).

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