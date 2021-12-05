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«Арсенал» возобновил интерес к форварду «Лилля» Дэвиду

Дата публикации: 05-12-2021

«Evening Standard» пишет, что «Арсенал» заинтересован в услугах Джонатана Дэвида, выступающего за «Лилль». Также в списке трансферных целей лондонцев значится Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона».

Зимой «пушкари» намерены приобрести игрока в линию нападения. Для осуществления этой цели они планируют выкупить контракт Дэвида. Договориться о переходе канадца «канониры» уже пытались. Прошлым летом их переговоры по трансферу 24-летнего футболиста завершились неудачей.

Состав «Лилля» Дэвид пополнил в августе 2020 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 22 поединках и отличился 12 раз.

Контракт канадца с «Лиллем» рассчитан до июня 2025 года. Стоимость Джонатана составляет 35 млн евро (источник – «Transtermarkt»).

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