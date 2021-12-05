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«Рома» хочет приобрести Року у «Баварии»

Дата публикации: 05-12-2021

По информации ресурса «Corriere dello Sport», Марк Рока, права на которого принадлежат «Баварии», заинтересовал «Рому».

Испанец не проходит в основу мюнхенской команды. Такое положение дел не устраивает Року, и он готов поменять клуб. «Рома», которая активно ищет игрока в линию полузащиты, хочет воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать Марка в зимнее трансферное окно.

Рока, являющийся воспитанником «Эспаньола», связан трудовыми отношениями с «Баварией» до середины 2025 года. В сезоне 2021/2022 в активе 25-летнего испанца всего 1 поединок за мюнхенскую команду, в котором он не отметился результативными действиями.

Рыночная стоимость опорника – 8 млн евро (данные с сайта Transtermarkt.de).

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