«Рома» хочет приобрести Року у «Баварии»

Дата публикации: 05-12-2021

По информации ресурса «Corriere dello Sport», Марк Рока, права на которого принадлежат «Баварии», заинтересовал «Рому».



Испанец не проходит в основу мюнхенской команды. Такое положение дел не устраивает Року, и он готов поменять клуб. «Рома», которая активно ищет игрока в линию полузащиты, хочет воспользоваться сложившейся ситуацией и подписать Марка в зимнее трансферное окно.



Рока, являющийся воспитанником «Эспаньола», связан трудовыми отношениями с «Баварией» до середины 2025 года. В сезоне 2021/2022 в активе 25-летнего испанца всего 1 поединок за мюнхенскую команду, в котором он не отметился результативными действиями.



Рыночная стоимость опорника – 8 млн евро (данные с сайта Transtermarkt.de).