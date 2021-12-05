Главному тренеру «РБ Лейпциг» Маршу грозит отставка

Дата публикации: 05-12-2021

Джесси Марш, возглавляющий «Лейпциг», находится на грани увольнения. Соответствующей информацией поделился Фабрицио Романо.



Инсайдер сообщил, что о смене тренера руководство «быков» задумалось на прошлой неделе и уже начало поиски нового наставника.



О назначении американского специалиста было объявлено минувшим летом. Статистика Марша в «РБ Лейпциг» не впечатляет. Под его руководством «быки» уступили в 9 встречах из 21. В пятницу команда потерпела 3 поражение подряд, проиграв «Униону» (1:2) в 14-м туре Бундеслиги.



После матча Оливер Минцлафф, президентствующий в «Лейпциге», не стеснялся в выражениях: «Игра была ужасной. После 2 поражений все рассчитывали на другой результат. После 14 туров у клуба 18 очков, что очень плохо. Нас это не устраивает».