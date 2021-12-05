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«Ньюкасл» готов сделать Лингарда самым высокооплачиваемым игроком команды

Дата публикации: 05-12-2021

В «Ньюкасле» заинтересованы в приобретении хавбека «МЮ» Джесси Лингарда, который является их главной трансферной целью.

В настоящий момент «сороки» обсуждают с агентом Лингарда условия сотрудничества. Закрыть сделку клуб планирует в январе.

«The Times» утверждает, что для 28-летнего футболиста «черно-белые» подготовили договор на 4,5 года и огромную зарплату. В «Ньюкасле» Джесси будет еженедельно получать значительно больше, чем самый высокооплачиваемый игрок команды Мигель Альмирон. Его доход за семь дней равняется 100 000 фунтов.

Контракт Лингарда с «Манчестер Юнайтед» заканчивается летом 2022 года, поэтому по завершении сезона он сможет перейти в «Ньюкасл» бесплатно.

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