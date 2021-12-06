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Черчесов может возглавить сборную Венгрии

Дата публикации: 06-12-2021

В «РБ Спорт» появилась информация о том, что Станислава Черчесова могут назначить тренером венгерской сборной.

В настоящий момент команду возглавляет Марко Росси. Соглашение с итальянцем рассчитано до конца декабря 2025 года. Однако неудачное выступление сборной в отборочном цикле к ЧМ-2022 может привести к тому, что специалист покинет свой пост раньше.

В Венгерской футбольной федерации прорабатывают вариант с приглашением Черчесова. Российский специалист пока не дал своего согласия и рассматривает различные варианты работы.

Ранее Черчесов возглавлял национальную команду России. Под руководством 58-летнего коуча «наши парни» дошли до 1/4 финала ЧМ-2018. Однако после неудачного выступления на Евро-2020 он ушел из сборной.

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